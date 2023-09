Hatte man sich in der Spätphase der Credit Suisse schon darauf eingestellt, jede Woche mit einer neuen Hiobsbotschaft zu rechnen, geht es nun bei der Zusammenführung mit der UBS relativ ruhig vonstatten. Bankchef Sergio Ermotti zeigt sich zufrieden mit der Integration des Wealth Management, wo inzwischen sogar die Mittelzuflüsse wieder in Gang kommen. Das Damoklesschwert über den Schweizer Steuerzahlern in Form von milliardenschweren Garantien hat er selbst bereits abgeräumt. In London ziehen Credit-Suisse-Banker in UBS-Büros, in Manhattan läuft es umgekehrt. Allerdings sollte nichts darüber hinwegtäuschen, dass der schwerste Brocken mit dem grössten Potenzial für Fehltritte erst noch kommt — die Integration des heimischen Kundengeschäfts, die vor allem beim Headcount spürbar werden wird. Und welche Pannen bei der Integration eines heimischen Retail-Wettbewerbers noch passieren können, das weiss man mit Blick auf Deutsche Bank und Postbank nur zu gut. Die Nagelprobe für die UBS könnte also noch kommen.