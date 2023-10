«Generell laden die wirtschaftlichen und geldpolitischen Rahmenbedingungen nicht gerade zum Engagement am Aktienmarkt ein», sagte ein Händler. Positive Impulse könnte höchstens die Berichtssaison liefern. So haben einige der grossen US-Banken mit ihren Zahlen durchweg überzeugt. Im weiteren Verlauf stehen mit der Bank of America und Goldman Sachs zwei weitere Branchengewichte auf der Agenda. Sie könnten die gute Stimmung zumindest in diesem Sektor bestätigen. Hierzulande müssen sich Anleger bis zur Wochenmitte gedulden, bis die Berichtssaison klar Fahrt aufnimmt.