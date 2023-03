Insgesamt bleibt die Stimmung jedoch äusserst angespannt. Das grosse Thema ist nach wie vor der Kollaps der Silicon Valley Bank, der für massiven Wirbel im Bankensektor gesorgt hat. Obwohl die zuständigen US-Behörden und sogar US- Präsident Joe Biden höchstpersönlich sich inzwischen mit beruhigenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt haben, bleibt die Angst vor der Ansteckung weiterer Geldhäuser - auch in Europa. So sackte der gesamte Bankensektor am Montag ab. Die US-Zentralbank Fed gibt sich derweil selbstkritisch und hat am späten Montagabend (Schweizer Zeit) eine interne Überprüfung angekündigt. Es sei wichtig, dass man Demut zeige und sorgfältig und gründlich prüfe, wie die SVB beaufsichtigt und reguliert wurde, hiess es in einer Mitteilung.