Gegen 13.15 Uhr gewinnen DocMorris 8,3 Prozent auf 46,00 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent im Minus steht. Damit knüpfen sie an den Gewinn von 5,8 Prozent am Vortag an. Insgesamt steht aktuell für das laufende Jahr ein Plus von 66 Prozent zu Buche. Im Vorjahr hatten die Titel allerdings auch 90 Prozent verloren.