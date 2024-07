Der Goldpreis hat seine Rekordjagd am Mittwoch unter anderem wegen der Spekulation auf Zinssenkungen in den USA fortgesetzt und einen weiteren Höchstwert erreicht. Zeitweise wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2.482 Dollar gehandelt und damit so hoch wie nie. Im Mittagshandel fiel die Notierung wieder etwas zurück auf 2.475 Dollar.