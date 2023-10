An den Finanzmärkten bleibt im vierten Quartal 2023 zunächst alles so, wie es bislang war. Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich somit die Lethargie der vergangenen Wochen weiter fort. «Die Temperaturen und der Druck werden an den Finanzmärkten zunehmend höher», kommentiert ein Händler. Die weiter anziehenden Renditen an den Anleihemärkten lasteten wie Blei auf den Aktienkursen.