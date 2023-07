Der Schweizer Aktienmarkt startet zum Wochenschluss mit weiteren Abgaben in den Handel. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Leitindex ein Minus von mehr als zweieinhalb Prozent ab. Gleichzeitig markiert dies auch den Start in das zweite Semester. Dabei gilt der Juli traditionell als ein starker Börsenmonat. In dieser Woche haben allerdings das Protokoll der letzten Fed-Sitzung und starke US-Arbeitsmarktdaten die Zinsangst wieder auflodern lassen.