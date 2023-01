Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist zuletzt gestiegen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am Freitag in einer Schwankungsbreite von 0,82 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 93 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'258,97 Punkten. Der VSMI ist am Donnerstag um 7,2 Prozent auf 15,76 Punkte gestiegen. Dies entspricht dem höchsten VSMI-Schlusskurs der vergangenen 4 Wochen.



Der Volatilitätsindex quantifiziert die erwartete Schwankungsanfällligkeit respektive das Risiko am Schweizer Aktienmarkt.