Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0884 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Wechselkurs hält sich damit in der Nähe des höchsten Stands seit etwa neun Monaten.



Auch zum Franken zeigt sich der Euro freundlich und hält sich weiter über der Parität. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0031 Franken nach 1,0019 am Vorabend. Vor knapp zwei Wochen ist das Paar erstmals seit vergangenem Sommer wieder über die Parität geklettert. Der US-Dollar notiert zum Franken dagegen etwas leichter mit 0,9215 Franken nach 0,9227 am Montagabend.