Eine Partnerschaft mit dem norwegischen Einzelhändler Reitan hievte die US-notierte Aktie von Oatly auf ein Drei-Monats-Hoch. Die Titel des schwedischen Soja- und Hafermilchherstellers gewannen an der Wall Street mehr als 13 Prozent auf 2,7 Dollar. Die Produkte von Oatly sollen künftig in Kaffeemaschinen in knapp 400 von Reitan betriebenen Supermärkten in Schweden verfügbar werden.