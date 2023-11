In der nächsten Börsenwoche stehen am Dienstag die Zahlen von Alcon an. Mit Spannung wird auch der Entscheid des Obersten französischen Gerichts am Mittwoch zum Fall UBS erwartet. Bei den Small und Mid Caps stehen Montana Aerospace, On Holding, SoftwareOne, Ypsomed, Orascom, Baloise und Klingelnberg im Wochenverlauf an. Am Dienstag wird das Bundesamt für Statistik die hiesigen Produzenten- und Importpreisindexes vorstellen.