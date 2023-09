Der Autozulieferer Bosch geht bei einem herausfordernden Marktumfeld in seiner Kernsparte Mobility von gut zehn Prozent Umsatzwachstum in diesem Jahr aus. «Darin sind Preiseffekte enthalten, aber auch starke Volumenzuwächse», teilte Bosch am Montag zur Automesse IAA in München mit. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz des weltweit grössten Zulieferers trotz Chip-Mangel und lahmender Autoproduktion wechselkursbereinigt um zwölf Prozent auf 52,6 Milliarden Euro zu. «Insgesamt zeichnet sich für Bosch eine positive Geschäftsentwicklung ab, aber das Umfeld bleibt volatil und herausfordernd.»