Ausserdem kündigten die Briten für die nächsten Monate einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an. Insgesamt hat BP in den vergangenen 4 Quartalen Aktien in Höhe von 10 Milliarden Dollar zurückgekauft. Für das zweite Quartal soll zudem eine Dividende von 7,27 Cent je Aktie fliessen, was einer Steigerung um 10 Prozent entspricht.