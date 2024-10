Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn ging im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf 2,27 Milliarden US-Dollar (2,1 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten einen deutlich stärkeren Rückgang auf dem Zettel. Für die letzten Monate des Jahres erwarten die Briten eine geringere Produktion als im dritten Quartal. Zudem rechnet der Konzern auch im Schlussquartal mit niedrigen Raffineriemargen. Der Aktienkurs geriet deutlich unter Druck.