Drei Mal musste die Feuerwehr im aargauischen Merenschwand ausrücken: In der Nacht auf Samstag brannten eine Waldhütte und eine Tujahecke; in der Nacht auf Freitag war bei der Kistenfabrik ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.