In Peru eröffnete Xi zusammen mit Staatspräsidentin Dina Boluarte den ersten von China kontrollierten Hafen Südamerikas. Der rund 80 Kilometer nördlich von Lima an der Pazifikküste befindliche Mega-Hafen Chancay soll eine direkte Route nach Shanghai einrichten und die Überfahrt damit deutlich verkürzen. China steckt seit Jahren über seine Investitionsinitiative «Neue Seidenstrasse» Geld in Infrastrukturprojekte in Mittel- und Südamerika und gewinnt damit in der Region Einfluss.