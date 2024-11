Die Bevölkerung und viele KMU engagierten sich bereits heute für eine nachhaltige Schweiz, sagte der Solothurner Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Gleichzeitig treibe der Finanzplatz im Ausland den Klimawandel und den Biodiversitätsverlust an, etwa mit Investitionen in die Abholzung von Regenwald oder in den Kohleabbau. «Das müssen wir ändern.»