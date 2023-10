Er wolle unverzüglich über Einzelheiten der Massnahmen informiert werden, die Facebook getroffen habe, um Fälschungen einzudämmen, auch im Hinblick auf bevorstehende Wahlen in der EU, schreibt Breton. Im kommenden Jahr wird nicht nur das Europaparlament neu gewählt, auch in mehreren EU-Ländern stehen nationale Wahlen an. Eine Antwort auf den Brief erwarte er innerhalb von 24 Stunden, schrieb der Franzose. In dem Schreiben wird aber auch anerkannt, dass auf Facebook etwa mehr Faktenchecks durchgeführt würden. Am Dienstagabend hatte Breton bereits einen ähnlichen Brief an Twitter veröffentlicht.