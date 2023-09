Die Regierung in London stellte den Bieterwettbewerb angesichts knapp 100 vergebener Verträge in den Bereichen Solarenergie, Onshore-Windkraft und erstmals auch Geothermie dennoch als Erfolg dar. Das Fehlen von Geboten bei Offshore-Projekten entspreche Ergebnissen in Deutschland und Spanien und sei Folge «des globalen Anstiegs der Inflation und der Auswirkung auf Zuliefererketten», hiess es in einer Mitteilung des Energieministeriums in London.