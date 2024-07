Sunak gab schon kurz nach Öffnung der Wahllokale um 7.00 Uhr (Ortszeit, 8.00 Uhr MESZ) seine Stimme ab. In Begleitung seiner Ehefrau Akshata Murty erschien der 44-Jährige im Weiler Kirby Sigston und winkte den Fotografen zu. Es gilt als möglich, dass Sunak als erster amtierender Premier seinen Wahlkreis - Richmond and Northallerton in Nordengland - verliert und den Wiedereinzug ins Parlament verpasst.