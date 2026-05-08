Bei den Grünen sei es das genaue Gegenteil, so Curtice weiter. Bei der englischen Kommunalwahl kommen sie auf Dutzende Mandate - der deutliche Aufschwung, mit dem teils gerechnet worden war, blieb damit im Vergleich zu Reform UK aber verhalten. Erfolge gibt es dennoch: Das Amt als Bezirksbürgermeisterin für den Londoner Bezirk Hackney, eigentlich eine Labour-Hochburg, konnte die grüne Kandidatin Zoë Garbett ergattern.