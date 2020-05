Britische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um zwei Prozent

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem noch grösseren Minus von 2,5 Prozent gerechnet. Im Monat März allein brach das Bruttoinlandsprodukt mit 5,8 Prozent zum Vormonat so stark ein wie noch nie.

Grossbritannien schneidet damit besser ab als andere grosse europäische Länder: Die französische Wirtschaft stürzte im ersten Quartal um 5,8 Prozent ab, die italienische Wirtschaft um 4,7 Prozent. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Freitag eine erste Schätzung für Deutschland: Hier erwarten Ökonomen ein Minus von 2,1 Prozent.

Die Bank of England befürchtet wegen der Pandemie die schwerste Rezession seit mehr als 300 Jahren. Die Notenbank rechnet für 2020 mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 14 Prozent. 2021 soll es dann wieder um 15 Prozent nach oben gehen.

Besonders im laufenden zweiten Quartal rechnen Experten mit einem heftigen Einbruch, da viele Geschäfte, Dienstleister und Fabriken wegen der Schutzmassnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus schliessen mussten.

Grossbritannien ist besonders stark von der Epidemie betroffen: In keinem anderen europäischen Land wurden so viele Tote in Verbindung Britische Wirtschaft schrumpft drastisch wegen Corona-Krisemit dem Coronavirus gezählt. Bislang sind es mehr als 32'000.

(SDA)