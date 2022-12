In Zeiten einer drohenden Rezession und hoher Inflation steigt der Leitzins in Großbritannien weiter. Die Bank von England (BoE) hob ihn vergangene Woche bereits zum neunten Mal in Serie an - und zwar um einen halben Punkt auf 3,50 Prozent. Das macht Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was neuen Gegenwind für die britische Wirtschaft bedeuten könnte. Die Inflationsrate hat sich zuletzt leicht abgeschwächt, bleibt aber mit 10,7 Prozent außergewöhnlich hoch. Zugenommen hat dagegen die Arbeitslosigkeit. Die Regierung des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak kündigte zudem einen Sparkurs an.