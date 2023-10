Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich fällt das Resultat besser aus. In den drei Monaten bis August wuchs die britische Wirtschaft laut ONS um 0,3 Prozent. Alle Wirtschaftsbereiche hätten zum Wachstum beitragen, erklärten die Statistiker. Im August fällt die Entwicklung hingegen durchwachsen aus: Während sich die Dienstleister gut entwickelten, gingen die Herstellung in der Industrie und die Aktivität am Bau zurück./bgf/zb