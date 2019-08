Britischer Gitarrist Mark Knopfler feiert den 70. Geburtstag

Es ist typisch für Mark Knopfler, wie er sein aussergewöhnliches Talent herunterspielt. Der Brite, seit seiner Zeit mit der Band Dire Straits einer der grossen Gitarrenhelden, sagte kürzlich in Interviews staubtrocken, er spiele "wie ein Klempner", übe immer noch viel, aber es reiche eigentlich nicht. "Liederschreiben und Liederspielen entfernt einen von seinem spielerischen Können. Würde man nur Instrumentalmusik spielen, dann würde auch das spielerische Vermögen wachsen."

Heute wird der so bescheidene wie geniale Gitarren-Handwerker, Sänger, Songwriter, Produzent und Filmmusikkomponist 70 Jahre alt. Zuletzt ist er voller Energie und guter Laune auf Welttournee zu seinem neunten Solowerk "Down The Road Wherever" (2018) gewesen: Songs zwischen Rock, Folk, Pop, Blues und Jazz.

Er zeigte sich als Virtuose, der den Megastar-Stress mit immer aufwendigeren Hochglanzproduktionen vor fast 30 Jahren bewusst hinter gelassen hat - und zu seinen eigenen Bedingungen trotzdem erfolgreich geblieben ist. So hat er etwa am letzten 9. Mai das Publikum im Zürcher Hallenstadion begeistert.

(SDA)