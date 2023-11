Amherds Wahl in den Bundesrat vor fünf Jahren war glanzvoll. Am 5. Dezember 2018 wurde sie mit 148 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt - die damalige Urner Regierungsrätin und heutige Ständerätin Heidi Z'graggen war chancenlos. Fünf Tage später wurde Amherd zur ersten Frau an die Spitze des Verteidigungsministeriums beordert.