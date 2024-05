Der Einzelwagenverkehr auf der Schiene wird in Deutschland von der Deutschen Bahn dominiert. Dabei werden die einzelnen Güter-Container etwa bei Industriekunden abgeholt, auf Rangierbahnhöfen zu langen Zügen zusammengestellt und diese am Ziel wieder auseinander gebaut und weiter transportiert. Der Bund will diese Transportart allein in diesem Jahr nach eigenen Angaben mit rund 290 Millionen Euro fördern./rdz/DP/ngu