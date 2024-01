Höhere Kosten

Mit den Preiserhöhungen haben Handel und Verlage ihre eigenen, höheren Kosten zu einem guten Teil an die Kundinnen und Kunden weiter gegeben. Der SBVV verweist auf die gestiegenen Kosten für Papier, Energie, Logistik und Mieten. Das sei für die Branche, «die traditionellerweise eher geringe Erträge erzielt, eine Herausforderung», so der SBVV in seiner Mitteilung.