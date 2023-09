NRGene wird dazu in Kanada ein neues Applikationszentrum für den nordamerikanischen Markt einrichten, das von Bühler mit einer Insektenaufzuchtskammer ausgestattet wird. Das Test- und Demonstrationszentrum werde den Kunden beider Unternehmen zugänglich sein, so die Meldung. Die KI-basierte Genomik-Technologie von NRGene werde weltweit bereits in mehr als 300 Projekten eingesetzt und erprobt.