Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2023 um 1 Prozent auf 3,0 Milliarden Franken, in Lokalwährung gerechnet lag das Wachstum gar bei 7 Prozent. «Das ist vor allem mit Blick auf die dynamische Entwicklung bei Rohstoffpreisen, Energiekosten sowie bei den Währungen ein solides Resultat», sagte CEO Stefan Scheiber am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz der Gesellschaft. Dank der globalen Ausrichtung und breiten Diversifizierung seien Schwächen in verschiedenen Bereichen auf Gruppenebene gut aufgefangen worden.