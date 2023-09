So steht es im Bericht über das Beschaffungscontrolling für 2022, den der Bundesrat am Freitag zur Kenntnis genommen hat. Einerseits habe die Bewältigung der Corona-Pandemie das dritte Jahr in Folge zu aussergewöhnlichen Beschaffungen geführt. Andererseits sei bei den Luftfahrtsystemen der Armee - beispielsweise durch die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge und des Bodenluftabwehrsystems - ein steigendes Beschaffungsvolumen erkennbar gewesen.