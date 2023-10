Die Zahlungen waren bereits mehrfach umstritten. Im Frühling 2018 hatte Aussenminister Ignazio Cassis das UNRWA als ein Hindernis für Frieden in Nahost bezeichnet. Es verhindere die Integration von Palästinensern, die seit Jahren in Jordanien und im Libanon lebten, sagte er damals in einem Interview. Wenige Tage später musste der Gesamtbundesrat die Wogen glätten und klarstellen, dass er an der bisherigen Nahost-Politik und der Unterstützung des Hilfswerks festhalte. Es gab auch schon Kontroversen um antisemitische Schulbücher des Palästinensischen Bildungsministeriums an UNRWA-Schulen.