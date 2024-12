In der Schweiz gibt es heute über 90'000 registrierte Drohnenpilotinnen und -piloten - mit steigender Tendenz. Drohnen verfügen laut dem Bund über ein grosses gesellschaftliches und volkswirtschaftliches Potenzial. In der Forschung und Entwicklung sind Schweizer Hochschulen wie der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) sowie Start-ups in den Bereichen Drohnen und Robotik an der Weltspitze vertreten.