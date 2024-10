Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank in den Sommermonaten weiter geschrumpft und steckt bis zum Ende des Jahres in einer Schwächephase fest. «Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal erneut etwas zurückgegangen sein», heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der grössten Volkswirtschaft Europas dürften im Schlussquartal «aus heutiger Sicht in etwa stagnieren.»