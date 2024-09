Die EZB entscheidet am 12. September über die Leitzinsen. An den Finanzmärkten wird mit einer Senkung gerechnet. Zuletzt hatte sich die Inflation in der Eurozone mit 2,2 Prozent im August dem EZB-Ziel von mittelfristig zwei Prozent genähert. Die Zentralbank hatte im Juni erstmals seit der Inflationswelle die Leitzinsen gesenkt. Im Juli liess die EZB die Zinsen unverändert und hielt sich die Tür für Leitzinssenkungen im September offen.