Neben den unzulässigen Überweisungen meldete die Frau nicht alle Angestellten bei der Pensionskasse an, beziehungsweise wieder ab. Bei einem Auszug der Pensionskasse änderte die Verurteilte die Namensliste mit den Versicherten ab, so dass alles in Ordnung schien. Auch aus der Bargeldkasse der Firma landeten rund 16'000 Franken im Portemonnaie der spielsüchtigen Buchhalterin. (Urteil 6B_689/2025 vom 30.4.2026)