Technische Rezession möglich

In der Mitteilung des Seco ist alles in allem von einem «deutlich unterdurchschnittlichen Wachstum» 2023 und 2024 die Rede. «Ich kann auch nicht ausschliessen, dass wir in eine technische Rezession rutschen», sagte der Seco-Chefbeamte Eric Scheidegger. Als technische Rezession gelten zwei Quartale in Folge mit negativem Wachstum. Eine schwere Rezession drohe aber nicht, betonte der Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik.