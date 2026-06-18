Umgekehrt bestehe die Möglichkeit, dass sich die Weltwirtschaft aufgrund eines schnellen Rückgangs der Erdölpreise günstiger entwickelt als erwartet, wird im Communiqué eingeräumt. Aktuell notiert der Ölpreis - wegen der Aussicht auf Frieden im Nahen Osten - wieder unter der Marke von 80 Dollar.