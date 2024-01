Bundespräsidentin Viola Amherd hat in ihrer Neujahrsansprache an gemeinsame Verantwortung und den Willen zur Gestaltung appelliert. «Auf dieser Idee beruht unsere Demokratie», sagte Amherd am Montag. Gemeinsam sei viel gemeistert worden, das sei die Stärke der Schweiz.

01.01.2024 13:21