Bundespräsidentin Viola Amherd sieht nicht nur die Schweizer Industrie, sondern auch die Politik in einer von Umbrüchen geprägten Welt gefordert. «In der zunehmend unsicheren internationalen Lage will der Bundesrat die Sicherheit, den Wohlstand, die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Schweiz erhalten», sagte sie am Dienstag am Industrietag in Bern.