Die Zahl der Asylgesuche sei gesunken, es gebe weniger Pendenzen und mehr abgewiesene Asylsuchende würden zurückkehren, sagte Jans den «Tamedia»-Zeitungen. Das neue 24-Stunden-Verfahren funktioniere und auch die Sicherheitslage in den Asylzentren habe sich verbessert, so Jans. Zudem zähle die Schweiz nur noch halb so viele Aufgriffe an der Grenze wie im Vorjahr.