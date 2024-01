Die Einlage in den Fonds für Regionalentwicklung will der Bundesrat im Jahr 2025 vollständig streichen und in den Jahren 2026 und 2027 halbieren. Das Parlament hatte sich bereits im Rahmen der Budgetberatung 2024 für eine Halbierung ausgesprochen. Der Fonds sei aktuell gut dotiert, die Liquidität sei sichergestellt, so der Bundesrat.