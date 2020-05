Bundesrat stellt Umsetzung des Veloartikels zur Diskussion

Der Bau von Velowegen bleibt gemäss dem Entwurf Aufgabe der Kantone. Diese haben künftig aber die Pflicht, Velowege verbindlich zu planen und zu bauen. Damit sollen sie für ein zusammenhängendes und sicheres Velowegnetz sorgen. Das sieht das neue Veloweggesetz vor, das der Bundesrat ausgearbeitet hat.

Werden Velowege aufgehoben, müssen sie künftig durch neue ersetzt werden. Der Bund unterstützt die Kantone mit Fachinformationen, Beratung, Geodaten sowie mit der Begleitung von Pilotprojekten. Er soll in seinem Zuständigkeitsbereich auch selber Velowege bauen können, zum Beispiel bei Autobahnanschlüssen oder auf Nationalstrassen mit Mischverkehr.

Als Beispiel nennt der Bundesrat in einer Mitteilung den Veloweg in der Schöllenenschlucht. Dieser wurde im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten entlang der Gotthardpassstrasse zwischen Göschenen UR und Andermatt UR realisiert. Unter bestimmten Voraussetzungen soll der Bund auch Land für Veloinfrastrukturen zur Verfügung stellen oder Velobahnen prüfen können.

Der Veloartikel in der Verfassung ist in die bestehende Bestimmung über Fuss- und Wanderwege integriert. Auch der Entwurf des Veloweggesetzes orientiert sich am Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege. Die Regeln zu den Velowegen sollen aber nicht in dieses Gesetz integriert werden.

Als Grund gibt der Bundesrat die Bedeutung des Velos und die spezifischen Anforderungen an die Infrastruktur an, die sich vom Fussverkehr unterscheiden. Zudem soll das in der Praxis bewährte Gesetz über die Fuss- und Wanderwege nicht komplizierter werden und an Klarheit verlieren, wie der Bundesrat schreibt. Die Vernehmlassung dauert bis zum 4. September 2020.

Den Veloartikel hatte das Parlament als direkten Gegenvorschlag zur Veloinitiative von Pro Velo Schweiz beschlossen. Im Gegensatz zur zurückgezogenen Initiative verpflichtet der Veloartikel den Bund nicht zu neuen Subventionen. Er lässt auch die Zuständigkeiten der Kantone unverändert.

