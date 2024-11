Zum Handeln veranlasst sah sich die Landesregierung, weil bis zum Winter 2026/2027 noch keine neuen Reservekraftwerke bereitstehen, wie es in einer Mitteilung hiess. Die Verträge für die heutigen drei Reservekraftwerke in Birr (AG), Cornaux (NE) und Monthey (VS) laufen Ende Frühling 2026 aus.