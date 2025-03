Derweil ist in eine weitere Konzernverantwortungsinitiative am Start. Die Koalition für Konzernverantwortung, die die Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung als ungenügend kritisiert, sammelte Anfang Jahr in Rekordzeit die nötigen Unterschriften. Eine erste Konzernverantwortungsinitiative scheiterte 2020 am Ständemehr.