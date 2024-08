Urkunden digital zustellen

Zudem sollen laut der Botschaft des Bundesrats künftig vermehrt elektronische Betreibungsurkunden verwendet werden. Heute bestünden insbesondere in Bezug auf elektronische Verlustscheine Unsicherheiten. In der Praxis würden deshalb meistens Papierurkunden ausgestellt. Dies verursache für alle Beteiligten unnötige Kosten, so der Bundesrat.