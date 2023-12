Der Bundesrat geht davon aus, dass die Mehrheit der EU- und Industriestaaten die OECD-Mindeststeuer per 1. Januar 2024 einführen wird. Trotzdem warte man bis zum letzten Moment zu, um zu sehen, ob auch Konkurrenzstandorte das so machen, teilte Finanzvorsteherin Karin Keller-Sutter in der Fragestunde des Nationalrats am Montag mit.

11.12.2023 16:02