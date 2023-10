Ein erster Sonderflug mit 224 Personen an Bord landete am späten Dienstagabend in Zürich. Der zweite Evakuierungsflug soll am Mittwochabend in Zürich eintreffen. Eine organisierte Ausreise von Schweizer Staatsangehörigen aus Israel sieht das EDA nicht vor. In Israel und den palästinensischen Gebieten waren bis zum Angriff der Hamas rund 28'000 Schweizer Staatsangehörige registriert.