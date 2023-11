Bis Ende Februar 2024 sollen EJPD und VBS in Zusammenarbeit mit dem EDA einen Entwurf für das Gesetz für ein Verbot der Hamas ausarbeiten. Danach folgen eine Vernehmlassung und die Behandlung in den eidgenössischen Räten. Bis in etwa einem Jahr könnte das geplante Gesetz in Kraft treten, sagte Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider am Mittwoch in Bern vor den Medien.