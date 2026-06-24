Schweizerische Post reagiert zufrieden

Die geplanten Änderungen im Postgesetz unterstützt die Schweizerische Post, wie sie am Mittwoch mitteilte. Es handle sich um eine «dynamische Regulierung» mit Änderungen Schritt für Schritt. Konzernleiter Pascal Grieder wird mit der Aussage zitiert: «Wenn wir pro Person beispielsweise nur noch knapp zwei Briefe pro Woche im Briefkasten haben, dann sollten wir darüber sprechen, ob die Pöstlerin tatsächlich jeden Tag vorbeikommen soll».